Экс-участник Arcade Fire Уилл Батлер выпустил первые сольные песни после ухода из группы

Американский музыкант-мультиинструменталист, экс-участник канадской инди-группы Arcade Fire Уилл Батлер, приходящийся братом ее фронтмену Уину Батлеру, выпустил первые сольные песни после ухода из коллектива. Их можно послушать здесь.

Композиции получили названия «A Stranger’s House» и «Nearer to Thee». Музыкант также показал видео на первый трек: в клипе камера медленно приближается к Батлеру, сидящему за столом и произносящему текст песни.