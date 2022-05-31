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Экс-участник Arcade Fire Уилл Батлер выпустил первые сольные песни после ухода из группы

Денис Ламехов
Сегодня в 19:10

Американский музыкант-мультиинструменталист, экс-участник канадской инди-группы Arcade Fire Уилл Батлер, приходящийся братом ее фронтмену Уину Батлеру, выпустил первые сольные песни после ухода из коллектива. Их можно послушать здесь.

Композиции получили названия «A Stranger’s House» и «Nearer to Thee». Музыкант также показал видео на первый трек: в клипе камера медленно приближается к Батлеру, сидящему за столом и произносящему текст песни.

Батлер покинул Arcade Fire в марте 2022 года, после окончания работы над новой пластинкой группы «We». Он заявил, что причина — нехватка времени для новых проектов, и отметил, что остается в близких отношениях с участниками коллектива.

Всего музыкант выпустил три сольных альбома. Последний из них, «Generations», увидел свет в 2020 году. Предлагаем перечитать архивное интервью Батлера для «Афиши Daily», опубликованное в 2018-м.

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