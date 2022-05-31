«Роскомсвобода» и «Явь» запустили плагин с заглушкой для сайтов государственных СМИ

Проект «Роскомсвобода» и арт-группа «Явь» добавили функцию заглушки на государственные СМИ в плагин Censor Tracker, который умеет разблокировать запрещенные в России сайты. Об этом пишет TJournal со ссылкой на их совместный пресс-релиз.
Такие заглушки можно поставить на сайты Первого канала, НТВ, «России 1», ТАСС, «Интерфакса», «Газеты.ru», RT, «Рен-ТВ», РИА «Новости» и других телеканалов и изданий. Для этого необходимо активировать соответствующую функцию в настройках.
Авторы проекта называют его «родительским контролем над пропагандой». Заглушки выглядят как картинки с надписями вроде «Прорехи идеологии» и «Дыры в фактах».
«Установка такого плагина на компьютер родственников или друзей — это цифровой активизм без юридических последствий, для которого не нужно выдающейся смелости и готовности к аресту. Это не требует денежных вложений или большого количества времени, но может сильно повлиять на формирование информационной картины конкретного человека», — говорится в пресс-релизе.