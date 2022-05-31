«Роскомсвобода» и «Явь» запустили плагин с заглушкой для сайтов государственных СМИ

Проект «Роскомсвобода» и арт-группа «Явь» добавили функцию заглушки на государственные СМИ в плагин Censor Tracker, который умеет разблокировать запрещенные в России сайты. Об этом пишет TJournal со ссылкой на их совместный пресс-релиз.

Такие заглушки можно поставить на сайты Первого канала, НТВ, «России 1», ТАСС, «Интерфакса», «Газеты.ru», RT, «Рен-ТВ», РИА «Новости» и других телеканалов и изданий. Для этого необходимо активировать соответствующую функцию в настройках.

Авторы проекта называют его «родительским контролем над пропагандой». Заглушки выглядят как картинки с надписями вроде «Прорехи идеологии» и «Дыры в фактах».