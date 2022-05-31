Международный музыкальный конкурс «Новая волна» перенесли на 2023 год. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на организаторов.

По их словам, перенос мероприятия связан с невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне логистические, технические и организационные процессы для зарубежных конкурсантов.

Мероприятие должно было состояться в августе 2022 года. Новая дата проведения конкурса пока неизвестна.

«Новая волна» проводится с 2002 года. До 2014 года она проходила в Юрмале, а с 2015-го по настоящее время конкурс проводится в Сочи.