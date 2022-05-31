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Правительственным чиновникам во Франции запретили использовать английские игровые термины

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:30

Работникам правительственных органов во Франции запретили использовать английские игровые термины, сообщает The Guardian. Таким образом там продолжают «многовековую борьбу за сохранение чистоты языка».

Вместо англицизмов им предложили говорить аналоги на французском. Вместо pro-gamer власти должны использовать joueur professionnel, streamer — joueur-animateur en direct, cloud gaming — jeu video en nuage, eSports — jeu video de competition.

Во французском Министерстве культуры объяснили, что сфера видеоигр изобилует англицизмами, которые могут стать «барьером для понимания» для тех, кто с ней малознаком. Эксперты проанализировали игровые сайты и форумы, чтобы выяснить, существуют ли уже французские термины. Главная идея заключалась в том, чтобы облегчить населению общение.

Франция регулярно выпускает предупреждения о вытеснении своего языка словами из Великобритании, а в последнее время из США. Французская языковая академия, в феврале предупредила о «деградации языка, которую нельзя рассматривать как неизбежную».

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