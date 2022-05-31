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В парке «Зарядье» откроется выставка современных российских художников

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:11

3 июня в парке «Зарядье» откроется экспозиция «Новая красивая выставка. Лето». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Экспозиция посвящена детству и воспоминаниям о каникулах, традиционным летним развлечениям и видам спорта.

«Каждая из выставок проекта в первую очередь затрагивает эмоциональную сферу, погружает зрителя во вневременной контекст, обращается к глубоко личным воспоминаниям и внутренним переживаниям», — рассказали организаторы мероприятия.

В выставочном зале «Зарядья» покажут произведения современных российских художников разных поколений, которые выполнены в разных техниках и жанрах: живопись, скульптура, кинетические объекты, инсталляции и NFT.

В проекте примут участие Юрий Купер, Егор Плотников, Мария Сафронова, Устина Яковлева, Илья Гапонов, Александра Вертинская, Олег Маслов, Вадим Леухин, Андрей Новиков, Георгий Тотибадзе, Владимир Мигачев и другие.

Выставка будет работать до 21 августа. Вход бесплатный.

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