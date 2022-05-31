Власти Китая введут льготы для граждан за снижение выбросов углерода и экономию ресурсов

К 2030 году власти Китая намерены ввести налоговые льготы для граждан страны за снижение выбросов углерода, являющегося одним из главных драйверов глобального потепления, а также экономию энергии и водных ресурсов. Об этом сообщает Reuters.

Агентство не сообщает об уровне планируемых льгот, но рассказывает, что меры направлены на создание «такой финансовой и налоговой политики, которая будет способствовать эффективному использованию ресурсов и экологичному низкоуглеродному развитию».

Нововведения будут направлены на дальнейшее продвижение электромобилей и практик переработки отходов, создание условий для улавливания углекислого газа, защиту лесов и зеленых насаждений.

Для региональных правительств будет введена система «поощрений и ограничений», целью которой опять же станет внедрение методов по снижению выбросов.

Китай намерен достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Это означает, что уровень выбросов парниковых газов будет приведен к нулю. Пик выбросов углекислого газа в стране власти планируют пройти к 2030 году.

На КНР приходится больше всего выбросов парниковых газов в мире. Исследователи из организации Rhodium Group оценивают вклад Китая в производство углекислого газа в 27% от глобального объема. По их данным, это больше, чем выбросы всех развитых стран вместе взятых.