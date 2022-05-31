«Коммерсант»: правительство перенесет биометрические данные клиентов банков в единую систему

Правительство России попросило четыре государственных банка обсудить возможность передачи биометрических данных клиентов в Единую биометрическую систему (ЕБС). Об этом сообщает «Коммерсант».

Такой запрос от властей получили ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), Россельхозбанк и крымский РНКБ. В ВТБ заявили о «технологической готовности» к такому шагу, а в Россельхозбанке уже все подготовил и «готов передать государству несколько сотен тысяч образцов».

Источники «Коммерсант» отмечают, что с передачей биометрии есть несколько сложностей — несоответствие баз банков строгим требованиям ЕБС и соблюдение прав россиян, ведь властям нужно их согласие. Собеседник из крупного банка считает инициативу властей «почти невыполнимой» из‑за этих двух факторов.

В дальнейшем импорт биометрии в ЕБС может коснуться и крупнейшего игрока — «Сбербанка», а также и частных банков. Постановление об этом уже готовится, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко и в Минцифры.

Единая биометрическая система начала работать 1 июля 2018 года, а «Ростелеком» — ее оператор. Российские банки первыми подключились к системе и начали верифицировать клиентов по лицу и голосу. Возможность собирать данные получили 232 кредитные организации.