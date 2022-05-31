В России выявили 3 526 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 3526 новый случай коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 275 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 248. За ним по этому показателю следуют Москва, Волгоградская область, Подмосковье, Татарстан, а также Челябинская, Нижегородская и Свердловская области.