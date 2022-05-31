В России выявили 3 526 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 3526 новый случай коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 275 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 248. За ним по этому показателю следуют Москва, Волгоградская область, Подмосковье, Татарстан, а также Челябинская, Нижегородская и Свердловская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 331 363. За сутки умерли 88 человек, за весь период — 379 117. Выздоровели 5486 человек, за все время — 17 739 356. Число госпитализаций за сутки составило 2 536.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 532,2 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (85,7 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (30,9 млн), Франция (29,4 млн), Германия (26,3 млн) и Великобритания (22,3 млн).