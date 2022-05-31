«Газпром» остановил поставку газа в Нидерланды из‑за отказа расплачиваться в рублях

«Газпром» полностью остановил поставку газа нидерландской компании GasTerra B.V. из‑за отказа перейти на расчеты в рублях. Об этом сообщается в телеграм-канале российской компании.

На конец рабочего дня 30 мая «Газпром экспорт» не получил платежа из Нидерландов за поставляемый с 1 апреля газ. Накануне стало известно, что GasTerra B.V. не будет платить за сырье рублями из‑за возможности нарушить санкции ЕС и высоких финансовых и операционных рисков.

23 марта Владимир Путин заявил, что российские власти приняли решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. По его словам, поставлять российские товары в ЕС и получать оплату в долларах и евро не имеет смысла.

Все страны Балтии, Польша, Болгария и Финляндия прекратили импорт природного газа из России, в том числе из‑за оплаты в рублях. Великобритания также отказалась платить за российские товары в рублях.