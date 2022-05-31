Япония стала лучшей страной по развитию туризма

Япония заняла первое место в рейтинге развития туризма за последние два года, который составили эксперты Всемирного экономического форума. В стране богатый выбор отелей и передовая инфраструктура для обслуживания иностранцев, передает Nikkei Asia.

Японии удалось стать лидером благодаря строительству автомобильных и железных дорог. Страна подвергалась критике за строгие антиковидные ограничения, которые сравнивали с политикой изоляционизма с 1641 по 1853 годы.

В топ-5 также попали США, Испания, Франция и Германия. Россию в рейтинг включать не стали по политическим причинам.

Ранее первое место трижды занимала Испания.