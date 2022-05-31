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В Петербурге двое неизвестных избили журналиста Sota

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:50

В Петербурге двое неизвестных мужчин подкараулили и избили журналиста Sota Петра Иванова. Об этом издание, где работает Иванов, рассказало в своем телеграм-канале.

По словам коллег пострадавшего журналиста, преступники повалили его на землю около его дома и нанесли удары, в том числе по лицу. Иванов отметил, что нападавшие сфотографировали его и спросили «Будешь еще * творить?».

Журналист вызвал скорую помощь и полицию. По предварительной информации, у Иванова сотрясение мозга. Его отвезли в Мариинскую больницу.

На месте инцидента была найдена бутылка с синей жидкостью — ей, как считают в редакции Sota, хотели облить Иванова. Коллеги надеются, что на бутылке остались отпечатки пальцев нападавших.

Sota добавила, что соседи Иванова заметили слежку за подъездом. Она, по словам жильцов дома, продолжалась два дня. За журналистом следили трое молодых людей, одетых в камуфляжную одежду и балаклавы. Их видели в промежутке между 18:00 и 22:00.

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