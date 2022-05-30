Создатели Euro Truck Simulator 2 отложили дополнение «Сердце России» из‑за «спецоперации»

14 марта чешская студия SCS Software отложила дополнение «Сердце России» для Euro Truck Simulator 2 на неопределенный срок. Теперь они объяснили в своем блоге, почему сделали это.

«Поскольку наше дополнение „Сердце России“ напрямую касается России, а в нынешних обстоятельствах страдает так много людей, мы решили воздержаться от выпуска, чтобы оно никоим образом не воспринималось как поддержка агрессии или терпимость к ней», — написали разработчики.

В конце заявления SCS Software написала, что постараются выпустить «Сердце России», «когда придет время восстановления и исцеления Украины», а это дополнение «сыграет любую роль» в этом процессе.

Разработчики рассказали, что с начала российской «спецоперации» они жертвовали деньги гуманитарным организациям, оказывающим помощь украинцам. К примеру, на это отправлялась вся выручка с продаж дополнения Ukrainian Paint Jobs Pack, которое с февраля купили около 85 тыс. раз.

В марте студия заявила, что до окончания работы над дополнением оставалось 6-8 недель, пока не начались боевые действия на территории Украины.