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Театр «Эрмитаж» покажет в Петербурге спектакль по мемуарам Марины Малич, жены Даниила Хармса 21:21
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Театр «Эрмитаж» покажет в Петербурге спектакль по мемуарам Марины Малич, жены Даниила Хармса

Денис Ламехов
Сегодня в 21:21

16 июня московский театр «Эрмитаж» покажет на сцене Молодежного театра на Фонтанке в Петербурге спектакль «Меня нет дома», посвященный Даниилу Хармсу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Эрмитажа».

Постановка была создана Михаилом Левитиным в 2019 году. Она основана на впечатлении от книги «Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс» литературоведа Владимира Глоцера, опубликованной за 19 лет до премьеры постановки и построенной на устных воспоминаниях вдовы писателя Марины Малич.

«Внутри спектакля есть множество поразительных и совершенно новых (не только для зрителя, но и для самого театра) произведений Хармса. Именно они привнесли в спектакль удивительный и неповторимый юмор, живший в этой личности до последнего страшного дня», — сообщили в «Эрмитаже».

«Меня нет дома» — финальная часть трилогии, посвященной Хармсу. Первым спектаклем был «Хармс! Чармс! Шардам! или Школа клоунов». Постановка стала первым в мире примером использования произведений Хармса на театральной сцене, указывает «Эрмитаж». Вторая часть, почти полностью состоящая из отдельных номеров, — «Белая овца», впервые показанная в 2000 году. Театр называл ее «спектаклем-заклинанием». Первые две части трилогии также поставлены Левитиным.

Роли в «Меня нет дома» исполняют Станислав Сухарев, Борис Романов, Ольга Левитина, Екатерина Тенета и другие. Подробнее о постановке — на сайте театра.

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