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В российских KFC исчезли хашбрауны из‑за санкций на польскую картошку

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:49

Из меню и блюд российских KFC пропали хашбрауны, сообщили «Газете.ru» в пресс-службе сети заведений. Их делали из польской картошки, которая попала под санкции.

По словам представителя KFC, проблема возникла из‑за разрыва логистических цепочек. «Дело в том, что эту позицию из меню в KFC изготавливали из польской картошки, но сейчас она пропала. Картофель из Польши до 2014 года использовали вообще для всех продуктов ресторана», — рассказал сотрудник ресторана.

Старший менеджер одного из московских KFC объяснил, что вместо картофельных котлет теперь в блюда (например, «Бокс-мастер») добавляют картофель по-деревенски. Его и картофель фри уже успели «импортозаместить».

На прошлой неделе пресс-служба KFC в России сообщила, что в заведениях начали продавать напитки отечественного производителя «Черноголовка».

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