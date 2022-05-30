Jungle поделились первыми треками после прошлогоднего альбома. И летним клипом на них!

В клипе, наполненном летней атмосферой, снялась амстердамская танцевальная труппа Ghetto Funk Collective. Срежиссировали клип Чарли Плачидо и Дж. Ллойд из JFC Worldwide.

Британская неосоул-группа Jungle выпустила первую музыку после прошлогоднего альбома — синглы «Good Times» и «Problemz». На ютьюб-канале коллектива появилось совместное видео на них.

Последний на данный момент альбом Jungle «Loving in Stereo» вышел в августе 2021 года. В его записи приняли участие тамильско-швейцарская певица Прия Рагу и британский продюсер Inflo. Пластинка достигла третьей строчки в чарте британских альбомов и первой — в чарте Billboard Dance/Electronic Albums.