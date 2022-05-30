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Сирия обвинила Турцию в этнических чистках

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:02

Сирия обвинила Турцию в этнических чистках на своей территории. Об этом сообщило информагентство SANA со ссылкой на МИД Сирийской Арабской Республики (САР).

По информации ведомства, военные действия в Тель-Тамре, Абу-Расине и других частях Сирии привели «к многочисленным жертвам среди гражданского населения, огромному ущербу государственной и частной собственности и инфраструктуры».

В САР заявили, что десятки семей были перемещены из их домов и деревень. По мнению МИД республики, Турция ответственна за военные преступления, направленные на этнические и географические чистки.

Турецкая сторона оправдывает свои действия якобы созданием «зоны безопасности» на сирийской территории. Однако в САР боевые действия на оккупированных курдами и Сирийскими демократическими силами землях считают «преступлениями против человечности».

Сирия требует прекратить поддерживать терроризм, «где бы он ни обнаруживался», и призывает к выводу всех находящихся на территории республики иностранных вооруженных сил.

Турция начала 18 апреля новую военную операцию на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана, а также курдов на севере Сирии. 29 мая Минобороны Турции заявило об уничтожении 15 боевиков. Незадолго до этого президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал антитеррористические операции у южных границ ради создания зоны безопасности в 30 км.

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