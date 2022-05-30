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В России создали грудные импланты «Росгрудь» — с государственным флагом и камуфляжной расцветкой

Семён Гудошников
Сегодня в 19:07

Московский пластический хирург Евгений Добрейкин создал патриотические грудные импланты «Росгрудь». Ролик про них он опубликовал на ютьюб-канале «Дело Тела».

Оформлены импланты в цвета триколора и в камуфляжную окраску. По словам Добрейкина, продукт создан для тех, кто хочет носить патриотические символы «прямо у сердца».

«Если мы соберем достаточное количество откликов, нашу технологию можно будет реализовать полномасштабно в России, а позже и по всему миру. Этот самый „мир“ сейчас пытается „закэнселить“ нас, но российскую культуру отменить нельзя, потому что мы, русские — художники и изобретатели, нашим путем пойдут все ценители красоты в мире», — говорится в описании видео.

Кроме внешнего вида «Росгрудь» ничем не отличается от обычных грудных имплантов, говорит хирург. По информации Doxa, поставить патриотические импланты будет стоить на 30-40 тыс. рублей дороже из‑за «эксклюзивности производства».

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