Третьяковка представит экспозицию произведений, связанных с именем Велимира Хлебникова

29 июня Третьяковская галерея представит выставку произведений, связанных с именем поэта-футуриста Велимира Хлебникова. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Экспозиция получила название «Велимир Хлебников. Король времени». Название — отсылка с прозвищу поэта, о котором он рассказывал, например, в стихотворении «Печальная новость»: «Нет, в плену я у старцев злобных,/Хотя я лишь кролик пугливый и дикий,/А не король государства времен,/Как называют меня люди».

В музее сообщили: «„Королем времени“ <…> он предстает в загадочном символическом портрете Бориса Григорьева „Хлебников в будущем“, сосредоточенным и бескомпромиссным вождем „будетлян“ — в рисунке Владимира Маяковского, самопогруженным поэтом — в наброске Николая Кульбина».

Будут показаны и портреты Велимира Хлебникова авторства Петра Митурича, который запечатлел поэта в последние дни его жизни. Отдельный раздел выставки посвятят семье футуриста.

В разделе иллюстраций Третьяковская галерея покажет рисунки соратников Хлебникова к его произведениям, а также коллекцию футуристических книг из библиотеки музея. Выставка будет работать до 18 сентября 2022 года.

Адрес: Новая Третьяковка, Крымский Вал, 10, зал 10.