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В Шотландии за 1 млн фунтов продали самую большую в мире бутылку виски. Она ростом с человека

Семён Гудошников
Сегодня в 17:21

На аукционе Lyon & Turnbull в Эдинбурге продали самую большую в мире бутылку виски — объемом 311 литров. Иностранный покупатель, пожелавший остаться анонимным, отдал за нее 1 млн фунтов стерлингов (примерно 82 млн рублей), сообщает Metro.

Высота бутылки — около 180 сантиметров, а внутри — односолодовый скотч Macallan 32-летней выдержки. Его объема хватит, чтобы наполнить 444 стандартные бутылки.

У бутылки есть собственное название — «Неустрашимая». Оно посвящено достижениям 11 исследователей и новаторов, чьи портреты размещены на этикетке. Автор концепции — инвестор Дэниел Монк — посвятил проект своему покойному отцу, капитану и исследователю Стэнли Монку. Бутылку продали в день рождения Монка-ст.

Часть средств от продажи направят в благотворительные организации, которые занимаются защитой окружающей среды, физического и психического благополучия.

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