Россиянки Касаткина и Кудерметова сыграют в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. Об этом пишет РИА «Новости».

В игре четвертого круга Кудерметова выиграла у американки Мэдисон Киз со счетом 1:6, 6:3, 6:1. Спортсменки провели на корте 1 час 41 минут.

За этот матч Вероника Кудерметова сделала три эйса, реализовала пять из восьми брейк-поинтов и 21 виннерс, допустив три двойные и 20 невынужденных ошибок.

В следующем этапе она сыграет со своей соотечественницей Дарьей Касаткиной.

В последний раз российские теннисистки встречались на поздних стадиях турниров Большого шлема в 2015 году — тогда в полуфинале Открытого чемпиона Австралии сразились Мария Шарапова и Екатерина Макарова. Что касается четвертьфиналов, последний такой матч состоялся между Шараповой и Макаровой на Открытом чемпионате Австралии в 2013 году.