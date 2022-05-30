Вышел трейлер киноверсии сериала Okko «Манюня»

Okko представил трейлер киноверсии оригинального сериала «Манюня». Картина выйдет на большие экраны 2 июня.

Действие в ленте «Манюня в кино» происходит в Армении 1980-х годов. Фильм рассказывает о дружбе двух советских семей разных национальностей.

«Повествование в фильме ведется от лица рассказчицы. Закадровый текст трогательно и чувственно читает актриса Светлана Иванова, которая с трепетом и любовью относится к литературному первоисточнику — одноименной повести Наринэ Абгарян», — рассказывают создатели картины