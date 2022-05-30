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Вышел трейлер киноверсии сериала Okko «Манюня»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:16

Okko представил трейлер киноверсии оригинального сериала «Манюня». Картина выйдет на большие экраны 2 июня.

Действие в ленте «Манюня в кино» происходит в Армении 1980-х годов. Фильм рассказывает о дружбе двух советских семей разных национальностей.

«Повествование в фильме ведется от лица рассказчицы. Закадровый текст трогательно и чувственно читает актриса Светлана Иванова, которая с трепетом и любовью относится к литературному первоисточнику — одноименной повести Наринэ Абгарян», — рассказывают создатели картины

В главных ролях снялись Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Джульетта Степанян, Арман Навасардян, Мариам Мано, Карине Мнацаканян и Армен Маргарян.

В качестве режиссера выступил Арман Марутян. Сценарий написали Гайк Асатрян и Наринэ Абгарян.

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