«Известия»: Adidas и Puma начали принимать заказы от российских ритейлеров на коллекцию 2023 года

Производители одежды Adidas и Puma принимают от российских ритейлеров заявки на коллекцию 2023 года. Об этом «Известиям» рассказал источник в одной из онлайн-компаний.

По словам собеседника, бренды продолжают отгружать свою продукцию в российские торговые сети, несмотря на закрытие монобрендовым магазинов, и делают это в основном через дистрибьюторов. Эту информацию подтвердил содиректор ритейл-департамента CORE.XP Михаил Рогожин.

Кроме того, Adidas зарезервировала склады и распределительные центры в странах, из которых будут организованы поставки в Россию. Компания рассматривает свою продажу местному бизнесу или иностранному, другой, менее предпочтительный вариант — смена вывески.

Ранее российское подразделение сети Reebok перешло турецкому холдингу FLO Retailing, развивающему бренды Lumberjack и Reno. Эксперты оценили стоимость более 100 магазинов бренда примерно в 1,5 млрд рублей, хотя цена сделки могла быть и меньше.