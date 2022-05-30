Япония возобновляет выдачу туристических виз россиянам

C 30 мая Япония возобновила выдачу туристических виз россиянам. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Начиная с 10 июня граждане России смогут приезжать в Японию только в составе организованных туристических групп, подчеркивает АТОР. Самостоятельные путешественники не смогут пересечь границу.

Организация уточняет, что для получения визы, помимо стандартного пакета документов, россиянам необходимо предоставить подтверждение регистрации в предназначенной для въезжающих системе ERFS, которое готовит японская туристическая компания.

Его можно получить через российского туроператора, у которого приобретен тур. Он же может организовать процедуру подачи документов на визу.

27 мая японские власти отменили для организованных туристов требование предоставлять сертификат о вакцинации, проходить карантин и тестирование по прибытии, рассказывала АТОР. С 10 июня для въезда потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета.