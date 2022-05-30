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Владельцы «новых McDonald’s» откажутся от фирменного желтого цвета, чтобы избежать ассоциаций

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:51

В McDonald’s под новым брендом в России не будет фирменного желтого цвета. Это сделают для того, чтобы не возникало ассоциаций, сообщает «Комсомольская правда».

Издание полагает, что замена цвета нужна не посетителям, а главному офису McDonald’s. Таким образом он сможет «отчитаться перед западной общественностью» о том, что не имеет отношения к новым заведениям.

Дизайн и цвета новых логотипов пока еще выбирают, а старые вывески уже демонтируют — некоторые из них продавали на Avito, но позже объявления пропали. Возможные варианты нового названия — «Свободная касса», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Только так» — уже подали в Роспатент.

Набор для детей «Хэппи Мил», вероятно, может исчезнуть. «Комсомольская правда» пишет, что игрушки посвящены персонажам из мультфильмов западных студий, которые владеют на них правами, а свои проекты в России выпускать перестали.

McDonald’s под новым брендом планирует открыться 12 июня на «Пушкинской» в Москве. В дальнейшем общепит начнет открываться по всей России.

Сергей Собянин говорил, что в ресторанах под новым брендом будет привычное меню. «Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот все это правильно сложить, упаковать и продать. Долго работали с этой группой, но приняли правильное решение, продали франшизу», — сказал столичный мэр.

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