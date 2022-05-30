В России разрешат предъявлять водительские права и ОСАГО в виде QR-кодов

МВД и Минцифры планируют запустить сервисы, которые позволяют предъявлять водительские удостоверения и полис ОСАГО в виде QR-кодов. Об этом сообщается на сайте Министерства цифрового развития.

«В настоящее время ведется совместное проектирование сервиса и анализ нормативных правовых актов», — говорится в релизе Минцифры.

Соответствующая опция появится в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Оно работает в тестовом режиме с сентября прошлого года.

Сейчас с помощью приложения уже можно предъявлять сотрудникам ГИБДД свидетельство о регистрации транспортного средства в виде QR-кода. Эта функция была разработана в рамках плана запуска сервиса по предъявлению электронного СТС.