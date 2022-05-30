перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Шотландии за 1 млн фунтов продали самую большую в мире бутылку виски. Она ростом с человека 17:21
Россиянки Касаткина и Кудерметова сыграют в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису 17:17
Пресс-материалы
Вышел трейлер киноверсии сериала Okko «Манюня» 17:16
«Известия»: Adidas и Puma начали принимать заказы от российских ритейлеров на коллекцию 2023 года 16:59
DeLorian показала концепт электромобиля по мотивам машины из «Назад в будущее» 16:53
Минобрнауки: отказ от Болонской системы образования не предполагает возвращения к советской 16:46
Япония возобновляет выдачу туристических виз россиянам 16:26
Anadolu Agency/Getty Images
Советник главы МВД Украины: около 60% украинских беженцев вернулись на родину 15:55
Владельцы «новых McDonald’s» откажутся от фирменного желтого цвета, чтобы избежать ассоциаций 15:51
Приставы начали взыскивать с Google и Meta* еще 17 млн рублей штрафов 15:44
Паром Princess Anastasia пока не будет курсировать между Петербургом и Калининградом 15:25
В России разрешат предъявлять водительские права и ОСАГО в виде QR-кодов 14:56
Владелец Stardogs запустил в Москве и Петербурге новую сеть с более дорогими хот-догами 14:50
Пресс-материалы
Ural Music Night объявил хедлайнера фестиваля. Им стала МакSим 14:39
В России повысят пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10% 14:34
Петербургский суд вернул в полицию дело Юрия Шевчука о дискредитации армии 14:11
Дания приостанавливает оформление виз в России 14:06
На «Винзаводе» открылась выставка выпускников проекта Uteens и студентов Universal University 14:06
Netflix подтвердил отключение сервиса на территории России 13:59
Stranger Things/YouTube
Трек «Running up That Hill» 1985 года возглавил чарт iTunes. Из‑за новых серий «Очень странных дел» 13:32

Приставы начали взыскивать с Google и Meta* еще 17 млн рублей штрафов

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:44

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила дела о взыскании штрафов на сумму 17 млн рублей с американских ИТ-гигантов Google и Meta*. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно реестру ведомства, 24 мая на Google возбудили очередное уголовное дело на основании решения Таганского суда Москвы. В рамках него компания должна оплатить 4 млн рублей.

В отношении Meta решением того же суда возбуждено сразу три дела на 13 млн рублей от 17 мая.

26 мая стало известно, что приставы добились полного взыскания с Google штрафов на общую сумму более 7,7 млрд рублей за отказ удалять запрещенный контент. В эту сумму входит оборотный штраф (7,2 млрд рублей) и исполнительский сбор (505 млн).

*Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена. Instagram и Facebook запрещены на территории России.

События недели на afisha.ru
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
биография
Аманат
Историческая драма о любви на фоне кавказской войны XIX века
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
триллер
Точка кипения
Стивен Грэм рулит адской кухней
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Google
ФССП России
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить