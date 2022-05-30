Приставы начали взыскивать с Google и Meta* еще 17 млн рублей штрафов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила дела о взыскании штрафов на сумму 17 млн рублей с американских ИТ-гигантов Google и Meta*. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно реестру ведомства, 24 мая на Google возбудили очередное уголовное дело на основании решения Таганского суда Москвы. В рамках него компания должна оплатить 4 млн рублей.

В отношении Meta решением того же суда возбуждено сразу три дела на 13 млн рублей от 17 мая.

26 мая стало известно, что приставы добились полного взыскания с Google штрафов на общую сумму более 7,7 млрд рублей за отказ удалять запрещенный контент. В эту сумму входит оборотный штраф (7,2 млрд рублей) и исполнительский сбор (505 млн).

*Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена. Instagram и Facebook запрещены на территории России.