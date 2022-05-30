В России повысят пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10%

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении некоторых социальных выплат с 1 июня. Об этом сообщает РИА «Новости».

В начале лета на 10% вырастут пенсии неработающим пенсионерам, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в рамках индексации.

Теперь неработающие пенсионеры будут в среднем получать более 19 тыс. рублей в месяц, МРОТ будет больше 15,2 тыс. рублей и увеличит зарплаты более 4 млн человек, а также к нему привязаны пособия на детей. По словам Мишустина, для поддержки 50 млн россиян в федеральном бюджете выделено 500 млрд рублей.

О повышении пенсий, прожиточного минимума и МРОТ несколько дней назад объявил российский президент Владимир Путин.

По данным на конец мая, МРОТ был установлен на уровне 13 890 рублей, величина прожиточного минимума составляла 12 654 рубля, а средний размер пенсии — 18 984 рубля.