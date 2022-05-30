Ural Music Night объявил хедлайнера фестиваля. Им стала МакSим

МакSим станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night, который состоится 24 июня 2022 года в Екатеринбурге. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Артистка выступит на одной из крупнейших сцен фестиваля — «Мотив Stage» у ККТ «Космос».

На Ural Music Night будет представлено множество музыкальных направлений: от фолк-джаза до глиттер-попа, от метал-панка до хип-хопа. Эти жанры представят музыканты, которые заранее подали заявку на участие и прошли отбор.

Среди них — «Гафт», theabc, R’n’B Tihotiho, Imaginary Friends Orchestra, Nuggers, qaynar, Kickin’ Jass Orchestra, Settlers, Alkonost, Aeterna, Shoo, «Собачий Lie», «Оммаж», «Раги Ганги», «Сны саламандры», Passmurny, «Ватерфолс», Элона Миллер, «Ошибся номером», Mika Vino, Екатерина Яшникова, Pine Ridge, «Макодзеба», Sergey Suvid, Анатолий Айс, Marat Taturas, Mimiko, On Robot, Close to Monday, DJ Peretse, Genning, Lynh, «Багз & Майк», Erkoff, «Старый кадиллак».

В этом году фестиваль будет проходить на 100 сценах по всему центру Екатеринбурга: на площадях и в ресторанах, музеях и театрах, парках и дворах. Вход на все концерты бесплатный. С полной программой мероприятия можно будет ознакомиться позже.