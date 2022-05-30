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Дания приостанавливает оформление виз в России

Виктория Шанина
Сегодня в 14:06

Посольство Дании в России приостановило прием заявлений на визы. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

Под ограничение попало оформление краткосрочных виз и видов на жительство в Данию. Причины такого решения не называются.

В МИД отметили, что до возобновления приема документов на визы россияне могут обращаться в визовые центры других стран.

В октябре 2021 года Дания сняла ограничения на въезд, связанные с пандемией коронавируса, и начала принимать туристов.

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