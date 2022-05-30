На «Винзаводе» открылась выставка выпускников проекта Uteens и студентов Universal University

Подростки отличаются от нас, взрослых, честностью и принципиальностью. Поэтому все, что мы, взрослые пытаемся сделать адаптированным, скомпенсированным, для них — побег от реальности, мелочность и трусость.

⠀

Поэтому и поведение подростковое — это как игра «холодно-горячо», постоянный контраст. Только они могут, с одной стороны, резко и прямо задавать вопросы, на которые ответы находятся не сразу, а с другой — прятать свои комплексы за маски и челки. <…> Все, что тревожит и пугает в себе, в близких, в социуме, студентам предлагается прокрутить, как через мясорубку, через арт. Выбросить, выплеснуть на холст, на бумагу, зафиксировать в фото, видео, в словах.

Лада Шаповалова руководитель программ Art & Design и Creative Drawing для подростков в Universal University