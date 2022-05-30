перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Петербургский суд вернул в полицию дело Юрия Шевчука о дискредитации армии 14:11
Дания приостанавливает оформление виз в России 14:06
На «Винзаводе» открылась выставка выпускников проекта Uteens и студентов Universal University 14:06
Netflix подтвердил отключение сервиса на территории России 13:59
Stranger Things/YouTube
Трек «Running up That Hill» 1985 года возглавил чарт iTunes. Из‑за новых серий «Очень странных дел» 13:32
Визовый центр Италии в Москве возобновил работу в обычном режиме 13:10
The Game в июне выпустит новый альбом «Drillmatic» — первый после заявления об уходе из музыки 13:06
В России создали аналог Greenpeace 12:48
Роскомнадзор заблокировал sebeanus.online 12:19
Kerde Severin/Unsplash
Владельцы PlayStation из России подали коллективный иск к Sony на 280 млн рублей 12:02
В России выявили 3801 новый случай COVID-19 11:58
Экоактивист кинул торт в «Мону Лизу» и попытался пробить защитное стекло 11:00
РКН ограничил доступ к сайту правозащитного центра «Мемориал»* 10:54
Вышел трейлер второго сезона мультсериала «Звездные войны: Бракованная партия» 10:15
Denis Bychkov/Wikimedia Commons
Еще четыре российских города стали миллионниками 9:55
В московском кафе «Кислород» убили трех павлинов. Они были достопримечательностью заведения Вчера в 20:30
25 октября выйдет вторая книга Квентина Тарантино. В ней режиссер поразмышляет о кино Вчера в 19:58
В Подмосковье мать сдала в полицию сына, который уклонялся от армии и любил играть в Counter-Strike Вчера в 19:42
Зеленский приехал в Харьковскую область на встречу с военными и руководителями региона Вчера в 18:59
Победители кинофестиваля в Каннах, новое название Беларуси в Норвегии и другие новости дня
Вчера в 18:35 дайджест

На «Винзаводе» открылась выставка выпускников проекта Uteens и студентов Universal University

Денис Ламехов
Сегодня в 14:06

25 мая в московском Центре современного искусства «Винзавод» открылась выставка работ выпускников школы для подростков Uteens и студентов проекта Universal University. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Экспозиция получила название «А что, если…». По словам ее создателей, заглавие «отсылает к ключевым качествам молодого поколения: любознательности, смелости, открытости новому».

200 работ выполнены в различных медиумах: живопись, графика, скульптура, иллюстрация, комиксы, фотография, анимация, видео и звук.

Подростки отличаются от нас, взрослых, честностью и принципиальностью. Поэтому все, что мы, взрослые пытаемся сделать адаптированным, скомпенсированным, для них — побег от реальности, мелочность и трусость.

Поэтому и поведение подростковое — это как игра «холодно-горячо», постоянный контраст. Только они могут, с одной стороны, резко и прямо задавать вопросы, на которые ответы находятся не сразу, а с другой — прятать свои комплексы за маски и челки. <…> Все, что тревожит и пугает в себе, в близких, в социуме, студентам предлагается прокрутить, как через мясорубку, через арт. Выбросить, выплеснуть на холст, на бумагу, зафиксировать в фото, видео, в словах.
Лада Шаповалова
руководитель программ Art & Design и Creative Drawing для подростков в Universal University

Среди реализованных подростками проектов — «Кто я?», «Комната художника», «Сюрреалистические сны», «Противоположности», «Палеонтологический музей вымышленных существ».

1 из 7
2 из 7
7 из 7

Выставка работает в пространстве U Contemporary, она будет открыта до 24 июня. Вход свободный, возрастное ограничение 0+. Подробности — по ссылке.

События недели на afisha.ru
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
биография
Аманат
Историческая драма о любви на фоне кавказской войны XIX века
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить