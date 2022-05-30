На «Винзаводе» открылась выставка выпускников проекта Uteens и студентов Universal University

25 мая в московском Центре современного искусства «Винзавод» открылась выставка работ выпускников школы для подростков Uteens и студентов проекта Universal University. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
Экспозиция получила название «А что, если…». По словам ее создателей, заглавие «отсылает к ключевым качествам молодого поколения: любознательности, смелости, открытости новому».
200 работ выполнены в различных медиумах: живопись, графика, скульптура, иллюстрация, комиксы, фотография, анимация, видео и звук.
Среди реализованных подростками проектов — «Кто я?», «Комната художника», «Сюрреалистические сны», «Противоположности», «Палеонтологический музей вымышленных существ».
Выставка работает в пространстве U Contemporary, она будет открыта до 24 июня. Вход свободный, возрастное ограничение 0+. Подробности — по ссылке.