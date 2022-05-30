Американский хип-хоп-исполнитель The Game 17 июня выпустит новую пластинку «Drillmatic — Mind Vs. Heart». Об этом сообщает Hypebeast.

Заглавие альбома — отсылка к дриллу, одному из поджанров современного хип-хопа, а также аллюзия на название дебютной работы «Illmatic» другого американского рэпера Nas. Сам The Game ранее заявил: «Энергия альбома будет такой, будто я только что подписал свой [первый] контракт».

Музыкальный сайт Genius.com сообщает, что в треклист «Drillmatic» войдет опубликованная в январе композиция «Eazy», — The Game записал ее с Канье Уэстом.

«Drillmatic» станет первой большой работой музыканта после заявления об уходе из музыки, которое он опубликовал в соцсетях перед выходом восьмого альбома «Born 2 Rap», выпущенного в 2019 году. Тогда он заявил: «Для меня качество всегда будет важнее количества. <…> Этот альбом будет финалом потрясающего пути».

Новая пластинка станет десятой в дискографии The Game. Первый полноформатник артиста «The Documentary» увидел свет в 2005 году.