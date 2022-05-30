В России выявили 3801 новый случай COVID-19

За последние сутки в России выявили 3801 новый случай коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 387 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 253. За ним по этому показателю следуют Москва, Волгоградская, Воронежская и Нижегородская области, Республика Татарстан, а также Челябинская, Саратовская и Ростовская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 327 837. За сутки умерли 74 человека, за весь период — 379 029. Выздоровели 4019 человек, за все время — 17 733 870. Число госпитализаций за сутки составило 891.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 531,7 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (85,7 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (30,9 млн), Франция (29,4 млн), Германия (26,2 млн) и Великобритания (22,2 млн).