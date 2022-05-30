В России выявили 3801 новый случай COVID-19

За последние сутки в России выявили 3801 новый случай коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 387 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 253. За ним по этому показателю следуют Москва, Волгоградская, Воронежская и Нижегородская области, Республика Татарстан, а также Челябинская, Саратовская и Ростовская области.