«Спартак» стал победителем Кубка России. Впервые за 19 лет

Московский футбольный клуб «Спартак» победил в финале Кубка России по футболу. Об этом пишет РИА «Новости».

В заключительном матче турнира «Спартак» играл против «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Лужники» в Москве. Итоговый счет — 2:1.

Счет открыл нападающий «Спартака» Александр Соболев на 10-й минуте матча, он посвятил этот гол умершей в 2020 году матери. На 55-й минуте Арсен Захарян сравнял счет. Победный мяч забил Квинси Промес (72-я минута).

За эту победу «Спартак», по данным агентства, получит 40 млн рублей. «Динамо» за второе место заберет 10 млн — половина этих денег пойдет на развитие детско-юношеского футбола.

Этот матч стал рекордным по посещаемости в истории Кубка России — на трибунах сидело 69 306 человек. Прошлый максимум был установлен в 2006 году, на решающей встрече ЦСКА и «Спартака» (3:0).

«Спартак» играет в финале турнира против «Динамо» во второй раз. Прошлый был в 1950 году, когда красно-белые одержали победу со счетом 3:0.

В последний раз «Спартак» выигрывал Кубок России 19 лет назад — в 2003 году. В финале клуб играл против «Ростова» и победил со счетом 1:0. Всего на счету команды четыре победы в турнире (1994, 1998, 2003 и 2022 годы).