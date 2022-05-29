В московском кафе «Кислород» убили трех павлинов. Они были достопримечательностью заведения

Сотрудники кафе предполагают, что на птиц натравил собак местный житель, но причин для этого не привели. Павлины были местной достопримечательностью и жили на прилегающей к «Кислороду» территории более десяти лет.

В московском кафе «Кислород» нашли убитыми трех павлинов. Об этом The Village рассказал владелец заведения, а днем ранее телеграм-канал Mash опубликовал снимки убитых птиц.

Накануне было известно, что выжить удалось лишь самке, которая высиживала яйца. Однако владелец «Кислорода» сказал The Village, что в ночь на 29 мая убили и ее. «Как посмел человек райскую птицу растерзать», — сказал он.

Расследованием занимаются сотрудники полиции. По данным СМИ, в правоохранительных органах считают, что в убийстве павлинов виновна бродячая собака, которую уже несколько дней замечают в окрестностях.