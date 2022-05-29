25 декабря выйдет вторая книга Квентина Тарантино. В ней режиссер поразмышляет о кино

Вторая книга Квентина Тарантино выйдет в США 25 декабря. Она будет называться «Размышления о кино», пишет Associated Press.

Тарантино порассуждает о «Побеге» и других фильмах 1970-х годов, которые повлияли на него в детстве. Издательство Harper, которое выпустит книгу, называет «Размышления о кино» миксом «кинокритики, теории кино, мастерства репортажа и прекрасной личной истории».

В прошлом году Тарантино выпустил роман «Однажды в Голливуде», новеллизацию одноименного фильма режиссера. Книга расширила сюжетное пространство кинокартины о некогда популярном актере Рике Далтоне (Леонардо Ди Каприо) и его дублере Клиффе Буте (Брэд Питт). На русский язык ее перевело издательство Individuum.