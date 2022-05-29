В Подмосковье мать сдала в полицию сына, который уклонялся от армии и любил играть в Counter-Strike

В подмосковном Одинцово мать пожаловалась в полицию на своего сына, который уклонялся от армии и любил поиграть в видеоигры. Женщине не нравились увлечения сына, сообщают «Осторожно, новости».

По данным телеграм-канала, 22-летнего парня зовут Кирилл. Он играл в Counter-Strike и покупал «специальные гаджеты для повышения скилла», а также увлекался фингербордами (уменьшенная копия скейтборда для исполнения трюков на пальцах) и продавал их.

Его мать Елена Валентиновна написала заявление на сына в полицию, в котором сообщила, что ее сын уклоняется от службы в армии, и попросила силовиков принять соответствующие меры.

Ранее Владимир Путин подписал закон, отменяющий возрастной предел при заключении первого контракта о прохождении военной службы. Документ прошел через две палаты парламента за несколько минут: Госдума приняла его сразу в трех чтениях, а через 10 минут закон одобрил Совет Федерации.