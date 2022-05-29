Зеленский приехал в Харьковскую область на встречу с военными и руководителями региона

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Харьковскую область. Это его первая официальная поездка за пределы Киевской области с начала российской «спецоперации» в стране, отмечает Reuters.

В Харькове Зеленский встретился с украинскими военными, вручил государственные награды и ценные подарки.