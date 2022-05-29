Победители кинофестиваля в Каннах, новое название Беларуси в Норвегии и другие новости дня

Генсек НАТО Йенс Столтенберг собирается организовать встречу представителей Турции со Швецией и Финляндией. Странам необходимо выполнить условия турецких властей, чтобы они смогли присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Власти Норвегии изменили название Беларуси в официальных документах. Вместо Hviterussland («Белая Россия»: hvite — «белый» и Russland — «Россия») стало Belarus.

Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты на юго-западе продлили до 6 июня. Все еще нельзя полететь в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

Патриарх Кирилл с пониманием относится к необходимости руководства Украинской православной церкви «действовать мудро». Пару дней назад УПЦ внесла в устав изменения о своей независимости.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о сексуальном насилии и побоях в отношении Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются его дочери. Обвинение против мужчины ужесточили, к нему также добавился факт, что тот распространял «порнографический материал» с участием его детей.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил запретить донаты от пользователей для треш-стримеров. Он обратился к Минцифры с просьбой разработать механизм блокировки и отслеживания такого контента.

Главный приз 75-го Каннского кинофестиваля получил сатирический фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда «Треугольник печали». Фильмы каких постановщиков забрали другие награды, можно узнать здесь.

Гарри Стайлз провел благотворительный концерт в поддержку борьбы против вооруженного насилия после стрельбы в техасской начальной школе. Он планирует провести целый тур по Северной Америке и собрать как минимум 1 млн долларов для организации Everytown for Gun Safety.