США стали крупнейшим торговым партнером Индии

Крупнейшим торговым партнером Индии стали США, обогнавшие Китай по показателям двустороннего товарооборота. Об этом пишет The Times of India со ссылкой на Министерство торговли страны.

По данным министерства, в 2021–2022 годах товарооборот между США и Индией составил 119,42 млрд долларов. Еще в 2020–2021 годах этот показатель равнялся 80,51 млрд.

Объем двусторонней торговли Индии с Китаем в аналогичные периоды составил 115,42 и 86,4 млрд долларов соответственно. Ранее КНР была крупнейшим индийским торговым партнером.

Экспорт в США увеличился до 76,11 млрд долларов с 51,62 млрд в предыдущем финансовом году. Импорт вырос до 43,31 млрд долларов (против 29 млрд долларов ранее).

Что касается Китая, экспорт в страну из Индии увеличился незначительно — с 21,18 млрд долларов в 2020–2021 годах до 21,25 млрд в 2021–2022-м. При этом импорт вырос до 94,16 млрд долларов с 65,21 млрд.

Согласно предположениям экспертов, рост товарооборота между США и Индий связан с тем, что Нью-Дели и Вашингтон занимаются дальнейшим укреплением экономических связей. На американский рынок поступают, в частности, индийская фармацевтическая продукция, ювелирные изделия, нефтепродукты и замороженные креветки. США, в свою очередь, экспортируют в основном нефть, необработанные алмазы, сжиженный природный газ, золото, уголь и миндаль.