перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
США стали крупнейшим торговым партнером Индии 17:02
Норвегия сменила официальное название Беларуси. Было Hviterussland, стало Belarus 16:59
Дом с привидениями, вдохновивший на создание хоррор-франшизы «Заклятие», продали за 1,5 млн долларов 16:27
В понедельник планируется разговор Путина с Эрдоганом 16:00
Правительство рассматривает обнуление НДС для туроператоров 15:43
Из соцсетей Гарри Стайлза
Гарри Стайлз провел благотворительный концерт в поддержку борьбы против вооруженного насилия 15:19
Генсек НАТО планирует организовать встречу представителей Турции, Швеции и Финляндии 14:13
Патриарх Кирилл сказал, что с пониманием относится к решениям руководства УПЦ 13:58
СК завершил расследование по делу против отца сестер Хачатурян 13:00
В Госдуме предложили запретить донаты для треш-стримеров 12:59
В Непале самолет пропал с радаров. На борту было 22 человека 12:04
Luke Jones/Unsplash
В России выявили 4188 новых случаев COVID-19 11:14
Запрет на полеты в 11 аэропортов юга России продлен до 6 июня 10:14
«Треугольник печали», «Звезды в полдень» и «Близко»: названы победители Каннского кинофестиваля 8:38
Минспорт: Fan ID может заработать в следующем сезоне Российской премьер-лиги Вчера в 20:33
Паромы Петербург — Калининград планируют запустить в 2023 году Вчера в 20:01
«Наследие, которое мы создали вместе»: Роман Абрамович обратился к болельщикам «Челси» Вчера в 19:05
Предложение Медведева на тему иноагентов, санкции против Google и другие новости дня
Вчера в 18:43 дайджест
Logic/YouTube
Logic выпустил еще один сингл с предстоящего альбома. Это «Orville» с участием Blu and Exile Вчера в 17:44
Еврейский музей и центр толерантности открыл новое библиотечное пространство Вчера в 17:00

США стали крупнейшим торговым партнером Индии

Виктория Шанина
Сегодня в 17:02

Крупнейшим торговым партнером Индии стали США, обогнавшие Китай по показателям двустороннего товарооборота. Об этом пишет The Times of India со ссылкой на Министерство торговли страны.

По данным министерства, в 2021–2022 годах товарооборот между США и Индией составил 119,42 млрд долларов. Еще в 2020–2021 годах этот показатель равнялся 80,51 млрд.

Объем двусторонней торговли Индии с Китаем в аналогичные периоды составил 115,42 и 86,4 млрд долларов соответственно. Ранее КНР была крупнейшим индийским торговым партнером.

Экспорт в США увеличился до 76,11 млрд долларов с 51,62 млрд в предыдущем финансовом году. Импорт вырос до 43,31 млрд долларов (против 29 млрд долларов ранее).

Что касается Китая, экспорт в страну из Индии увеличился незначительно — с 21,18 млрд долларов в 2020–2021 годах до 21,25 млрд в 2021–2022-м. При этом импорт вырос до 94,16 млрд долларов с 65,21 млрд.

Согласно предположениям экспертов, рост товарооборота между США и Индий связан с тем, что Нью-Дели и Вашингтон занимаются дальнейшим укреплением экономических связей. На американский рынок поступают, в частности, индийская фармацевтическая продукция, ювелирные изделия, нефтепродукты и замороженные креветки. США, в свою очередь, экспортируют в основном нефть, необработанные алмазы, сжиженный природный газ, золото, уголь и миндаль.

События недели на afisha.ru
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
биография
Аманат
Историческая драма о любви на фоне кавказской войны XIX века
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить