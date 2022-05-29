Дом с привидениями, вдохновивший на создание хоррор-франшизы «Заклятие», продали за 1,5 млн долларов

Жилой дом, которым вдохновлялись при создании хоррор-франшизы «Заклятие», продали за 1,5 млн долларов. Конечная цена оказалась на 27% выше изначальной, передает Deadline.

Нынешние продавцы — Дженн и Кори Хайнцены. Они неплохо заработали на сделке, ведь покупали дом в американском штате Род-Айленд за 439 тыс. долларов в 2019 году.

По данным The Wall Street Journal, новым владельцем дома, построенного в XIX веке, стала 58-летняя бостонская застройщица Жаклин Нуньес.

Перед продажей Хайнцены четыре месяца провели в одной комнате «в знак уважения к духам» и, по их словам, встретились с черной фигурой и другими явлениями, которые принято считать паранормальными. А Нуньес назвала покупку личной и заверила, что не боится дома, но посоветовала задать вопросы через год.

Первый фильм «Заклятие» вышел в 2013 году. В центре сюжета — семья Перрон и исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррены, живущие с ними в доме.