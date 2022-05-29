перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
США стали крупнейшим торговым партнером Индии 17:02
Норвегия сменила официальное название Беларуси. Было Hviterussland, стало Belarus 16:59
Дом с привидениями, вдохновивший на создание хоррор-франшизы «Заклятие», продали за 1,5 млн долларов 16:27
В понедельник планируется разговор Путина с Эрдоганом 16:00
Правительство рассматривает обнуление НДС для туроператоров 15:43
Из соцсетей Гарри Стайлза
Гарри Стайлз провел благотворительный концерт в поддержку борьбы против вооруженного насилия 15:19
Генсек НАТО планирует организовать встречу представителей Турции, Швеции и Финляндии 14:13
Патриарх Кирилл сказал, что с пониманием относится к решениям руководства УПЦ 13:58
СК завершил расследование по делу против отца сестер Хачатурян 13:00
В Госдуме предложили запретить донаты для треш-стримеров 12:59
В Непале самолет пропал с радаров. На борту было 22 человека 12:04
Luke Jones/Unsplash
В России выявили 4188 новых случаев COVID-19 11:14
Запрет на полеты в 11 аэропортов юга России продлен до 6 июня 10:14
«Треугольник печали», «Звезды в полдень» и «Близко»: названы победители Каннского кинофестиваля 8:38
Минспорт: Fan ID может заработать в следующем сезоне Российской премьер-лиги Вчера в 20:33
Паромы Петербург — Калининград планируют запустить в 2023 году Вчера в 20:01
«Наследие, которое мы создали вместе»: Роман Абрамович обратился к болельщикам «Челси» Вчера в 19:05
Предложение Медведева на тему иноагентов, санкции против Google и другие новости дня
Вчера в 18:43 дайджест
Logic/YouTube
Logic выпустил еще один сингл с предстоящего альбома. Это «Orville» с участием Blu and Exile Вчера в 17:44
Еврейский музей и центр толерантности открыл новое библиотечное пространство Вчера в 17:00

Дом с привидениями, вдохновивший на создание хоррор-франшизы «Заклятие», продали за 1,5 млн долларов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:27

Жилой дом, которым вдохновлялись при создании хоррор-франшизы «Заклятие», продали за 1,5 млн долларов. Конечная цена оказалась на 27% выше изначальной, передает Deadline.

Нынешние продавцы — Дженн и Кори Хайнцены. Они неплохо заработали на сделке, ведь покупали дом в американском штате Род-Айленд за 439 тыс. долларов в 2019 году.

По данным The Wall Street Journal, новым владельцем дома, построенного в XIX веке, стала 58-летняя бостонская застройщица Жаклин Нуньес.

Перед продажей Хайнцены четыре месяца провели в одной комнате «в знак уважения к духам» и, по их словам, встретились с черной фигурой и другими явлениями, которые принято считать паранормальными. А Нуньес назвала покупку личной и заверила, что не боится дома, но посоветовала задать вопросы через год.

Первый фильм «Заклятие» вышел в 2013 году. В центре сюжета — семья Перрон и исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррены, живущие с ними в доме.

События недели на afisha.ru
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
биография
Аманат
Историческая драма о любви на фоне кавказской войны XIX века
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить