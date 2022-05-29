Гарри Стайлз провел благотворительный концерт в поддержку борьбы против вооруженного насилия

Британский певец Гарри Стайлз выступил с благотворительным концертом в поддержку организации Everytown for Gun Safety, которая ведет борьбу с насилием с применением оружия. Об этом сообщает Variety.

Стайлз решил отправиться в тур по Северной Америке с серией концертов после стрельбы в техасской начальной школе в Ювалде. Часть выручки от продажи билетов будет направлена в фонд Everytown. Он планирует собрать как минимум 1 млн долларов.

«Как и все вы я был абсолютно опустошен недавней чередой массовых расстрелов в Америке, кульминацией которых стала последняя, в начальной школе в Ювалде, штат Техас», — заявил артиста.

Гарри Стайлз не единственный популярный музыкант, который высказался о стрельбе в Техасе. Тейлор Свифт в своем твиттере написала, что «наполнена гневом и горем».