Правительство рассматривает обнуление НДС для туроператоров

Правительство России поручило Ростуризму рассмотреть возможность ввести нулевой налог на добавленную стоимость (НДС) для туроператоров. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко предлагает обнулить НДС для туроператоров по примеру отельеров. По его словам, «сама индустрия высказывала такие предложения» — об обнулении НДС в апреле просила Ассоциация туроператоров России.

«Надо проработать прежде всего экономическую модель, оценить выпадающий доход с возможным развитием бизнеса и налогооблагаемую базу, которые приведут к тому, чтобы произошел баланс», — сказал он.

Ранее Ассоциация заявляла о «крайне непростом» для них времени из‑за санкций против России, а НДС создает трудности для компаний, которые вынуждены работать себе в убыток.