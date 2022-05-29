Патриарх Кирилл сказал, что с пониманием относится к решениям руководства УПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с пониманием относится к решениям руководства Украинской православной церкви. Это его первый комментарий касательно недавнего Собора УПЦ, который передает «Интерфакс».

«Мы с полным пониманием относимся к тому, как сегодня страдает Украинская православная церковь. Мы с пониманием относимся к тому, что Блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа», — сказал патриарх Кирилл после литургии в храме Христа Спасителя.

Там же патриарх рассказал о своих молитвах о том, «чтобы никакие временные внешние средостения никогда не разрушили духовное единство нашего народа».

27 мая Собор УПЦ МП заявил о своем несогласии с позицией патриарха Кирилла по поводу российской «спецоперации» на Украине и об изменениях в уставе, «свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости». Там отметили, что лишь подчеркнули свой статус, а речи о разрыве отношений с РПЦ не идет.