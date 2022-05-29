В Непале самолет пропал с радаров. На борту было 22 человека

В Непале пропал с радаров самолет, летящий из Покхары в Джомсом. Об этом сообщает газета Kathmandu Post.

На борту судна находилось 22 человека. Среди них было 13 непальцев, четыре индийца, два немца и три члена экипажа.

В управлении гражданской авиации Непала заявили, что самолет вылетел из аэропорта города Покхара в 9.55, а в 10.07 с ним была потеряна связь. Тогда он находился в районе Годепани.

На место предполагаемого крушения вылетел самолет. Однако поисковая операция была приостановлена из‑за плохой погоды.

«В районе, где местные жители в последний раз видели самолет, нет населенных пунктов. Как только погода улучшится, вертолет начнет воздушные операции», — заявил представитель местных властей Чиранджиби Рана.

Также к операции подключили непальскую армию, которая обследует район с земли.