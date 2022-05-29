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Запрет на полеты в 11 аэропортов юга России продлен до 6 июня

Виктория Шанина
Сегодня в 10:14

Росавиация в очередной раз продлила временное ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России — до 3.45 по московскому времени 6 июня. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Речь идет о полетах в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Ведомство рекомендует российским авиакомпаниям использовать альтернативные маршруты и задействовать для этого аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, в том числе международные, работают в штатном режиме. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний Росавиация советует уточнять на их официальных сайтах.

Впервые Росавиация запретила полеты в ряд южных городов 24 февраля, в день начала «военной спецоперации» России на территории Украины. Тогда ограничение было установлено до 2 марта, затем оно продлевалось уже 16 раз. В последний раз крайним сроком действия меры было установлено 31 мая.

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