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«Реал Мадрид» в 14-й раз стал победителем Лиги Чемпионов UEFA

Виктория Шанина
Сегодня в 10:06

Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» победил в финале Лиги Чемпионов UEFA. Трансляцию последнего матча турнира вел РБК.

Встреча прошла на стадионе «Стад де Франс» в Париже. «Реал Мадрид» обыграл английский клуб «Ливерпуль» со счетом 1:0. Единственный гол на 59-й минуте игры забил бразильский нападающий Винисиус Жуниор.

Испанский клуб 14-й раз стал победителем Лиги Чемпионов UEFA. «Реал Мадрид» является лидером по числу побед в турнире.

Начало матча несколько раз откладывали — игра стратовала с опозданием в 30 минут, пишет Daily Mail. Все потому, что «сотни болельщиков» пытались попасть на стадион без билетов. Позже UEFA также сообщили, что тысячи фанатов пытались использовать поддельные билеты, которые не работали на турникетах.

На фоне этого на входе на стадион возникли огромные очереди и многие зрители не могли попасть на свои места вовремя. Полиция применила слезоточивый газ и, по данным BFM, задержала около 46 человек.

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