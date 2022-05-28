«Наследие, которое мы создали вместе»: Роман Абрамович обратился к болельщикам «Челси»

Бывший владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, накануне продавший его американскому инвестору Тодду Бёли, опубликовал обращение к болельщикам команды. Письмо появилось на сайте «Челси».

Абрамович сообщил: «Владение этим клубом сопряжено с большой ответственностью. С тех пор, как я пришел в „Челси“ почти двадцать лет назад, я своими глазами увидел, чего может достичь эта команда».

Экс-владелец клуба рассказал, что поставил перед собой цель найти покупателя с таким мышлением, которое способно обеспечить успех мужской и женской команд, развивать другие инициативы «Челси», включая созданный в 2010 году фонд.

«То, что я был частью этого клуба, — честь для меня. Я хотел бы поблагодарить всех бывших и нынешних игроков, сотрудников и, конечно, болельщиков клуба за эти невероятные годы», — заявил Абрамович.

Он пожелал новым владельцам успехов «как на поле, так и вне его». «Я горжусь тем, что в результате наших совместных успехов новый благотворительный фонд, который сейчас создается, принесет пользу миллионам людей. Это наследие, которое мы создали вместе», — заключил предприниматель.

Абрамович управлял клубом на протяжении девятнадцати лет. За это время «Челси» пять раз становился чемпионом Англии, пять раз — обладателем Кубка Англии, трижды — обладателем Кубка Английской лиги, дважды — Суперкубка страны, дважды — победителем Лиги чемпионов, дважды — Лиги Европы. В 2021-м «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

2 марта Роман Абрамович принял решение продать футбольный клуб «Челси». «Так будет лучше для болельщиков, сотрудников, спонсоров и партнеров клуба. Знайте, что невероятно тяжелым решением для меня было расстаться с „Челси“ таким образом», — сказал он.

7 мая консорциум ряда предпринимателей и инвесткомпаний, возглавляемый Тоддом Бёли, согласовал условия покупки «Челси» за 4,25 млрд фунтов стерлингов (порядка 5,35 млрд США).

2,5 млрд фунтов из этой суммы поместят на замороженный банковский счет в Великобритании, для того чтобы полностью перечислить их на благотворительность. Сделка по продаже «Челси» была закрыта 26 мая.