Еврейский музей и центр толерантности открыл новое библиотечное пространство, в котором представил собрания библиотек раввина Иосефа-Ицхака Шнеерсона, фонда «Дом еврейской книги» и Исследовательского центра еврейского музея. Об этом рассказывает «Артгид».

Журнал сообщает, что это крупнейшее собрание еврейских книжных коллекций, не имеющее аналогов в России.

Библиотека Шнеерсона — книжное собрание, принадлежавшее до революции любавичским цадикам, одной из династий хасидских лидеров. Оно было национализировано советской властью около века назад. «Российская газета» указывает, что коллекция книг долгое время лежала в фондах Российской государственной библиотеки. В 2013 году было создано специальное отделение РГБ в Еврейском музее для каталогизации и оцифровки этих изданий.

Книжное собрание «Дома еврейской книги» «Артгид» называет одной из самых крупных и значимых еврейских книжных коллекций на русском языке. Общее число экземпляров превышает 15 тысяч. Их собирал книжник Виктор Инденбаум.

В библиотеке Исследовательского центра более 5,5 тыс. книг, сообщает журнал. Так, в собрании представлены издания на двадцати языках, включая иврит, идиш, русский, английский, французский и немецкий. Самые старые из них относятся к первой половине XIX века. Основа фонда — книги из собрания советского еврейского поэта и общественного деятеля Арона Вергелиса.

Советник дирекции Российской государственной библиотеки Наталья Самойленко заявила, что открытый зал — полноценный зал РГБ, где можно работать не только с хранящимися в нем книгами, но и со всеми электронными ресурсами библиотек. Сейчас, согласно сообщению «Российской газеты», ведется работа с хранящейся в РГБ коллекцией барона Гинцбурга — вторым по величине собранием древнееврейской литературы в мире.