NYT: США решили поставить Украине реактивные системы залпового огня

Администрация президента США Джо Байдена решила отправить на Украину ракетные системы залпового огня (РСЗО), сообщает The New York Times со ссылкой на источники из чиновничьих кругов. Вероятно, речь идет о M31 GMLRS.

Установки войдут в новый пакет военной помощи Украине, о котором официально объявят на следующей неделе. В него также собираются включить HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) — это колесные системы, способные нести шесть ракет GMLRS либо крупную управляемую ракету.

Источник издания добавил, что Владимир Путин может счесть их отправку «провокационной», поэтому американские власти придумывают аргументы в пользу того, что это оружие «не предоставляет Украине возможность нанести удар вглубь территории России».

M31 GMLRS в зависимости от боеприпаса стреляет на 70-500 километров. Установка может также запустить ракету, управляемую со спутника.

Источник Dow Jones заявил, что «обе системы могут придать украинским военным более значительную мобильность, чем гаубицы M777, которые США все еще направляют на Украину». Агентство пишет, что украинцам потребуется не менее недели обучения.