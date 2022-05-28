перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Из соцсетей Kate NV
Kate NV выпустила благотворительный альбом «Bouquet». Выручку от него направят на помощь украинцам 1:58
Анна Чиповская покинет Театр Табакова. Последние спектакли с участием актрисы состоятся летом 1:25
Охранников Елизаветы II арестовали по обвинению в торговле наркотиками 1:05
Минюст включил в реестр НКО-иноагентов правозащитную организацию «Женский голос» 0:24
В Тайване сотни людей сменили имя на «Лосось» ради бесплатных суши 0:02
Скажи Гордеевой/YouTube
Журналистка Светлана Сорокина уволилась из Высшей школы экономики Вчера в 23:01
УЕФА будет принудительно разводить команды из Беларуси и Украины на жеребьевках Вчера в 22:37
«Афиша», «Триколор» и гостиничный комплекс «Имеретинский» запустили акцию «Море, солнце, промокод» Вчера в 22:25
В кинопрокат вновь выйдет эпопея «Война и мир» Сергея Бондарчука Вчера в 21:57
ООН: на территории Украины за время «спецоперации» погибли более 4000 мирных жителей Вчера в 21:31
Слуцкий избран председателем ЛДПР, Россию отстранили от ЧМ по хоккею и другие новости дня
Вчера в 20:48 дайджест
Косметическая компания Wella уходит из России. Она проработала в стране 28 лет Вчера в 20:39
В Индии проституцию признали профессией Вчера в 20:38
Роман Наумов/Wikimedia Commons
Украинская православная церковь объявила о своей полной самостоятельности и независимости Вчера в 20:36
«Тинькофф Банк» временно перестанет открывать вклады в валюте Вчера в 20:04
Китай запретил двум авиакомпаниям России летать на самолетах, не прошедших тест на «чистоту» Вчера в 19:40
Путин подписал указ о переводе денег правообладателям за музыку и фильмы на спецсчета в рублях Вчера в 18:59
Энджел Олсен записала кавер на песню Боба Дилана «One Too Many Mornings» Вчера в 18:42
Пресс-материалы
«2ГИС» представил навигатор с перепадами высот для велосипедов и самокатов Вчера в 18:38
«Нулевой пациент» установил рекорд по просмотрам за первую неделю Вчера в 18:29

Kate NV выпустила благотворительный альбом «Bouquet». Выручку от него направят на помощь украинцам

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:58

Российский музыкант Kate NV выпустила благотворительный альбом «Bouquet», состоящий из треков-импровизаций. Выручку от него артистка намерена направить на помощь украинцам, пострадавшим от военных действий.

Kate NV записала пластинку из восьми треков совместно с Андреем Бессоновым — ее давним коллаборатором и другом. Средства от прослушиваний «Bouquet» будут переданы организации Helping To Leave, помогающей эвакуировать людей из мест, где идут активные военные действия в ходе «спецоперации».

«Это маленький жест, но я предлагаю эту музыку, чтобы помочь собрать средства для монументальных усилий Helping To Leave по оказанию помощи украинским беженцам. Надеюсь, это привлечет больше внимания к разрушениям этой бессмысленной и бесчеловечной войны», — заявила артистка в инстаграме*.

Приобрести диджитал-версию альбома можно за минимальную сумму в 10 долларов. Желающие могут оставить более значительное пожертвование.

«Восемь частей „Bouquet“ игривы и спокойны, возможно, отражают свободу, которая должна быть предоставлена всем. „Bouquet“ посвящен человеческой связи и значению музыки в качестве механизма выражения и побега», — отметили создатели пластинки.

*Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

События недели на afisha.ru
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
биография
Аманат
Историческая драма о любви на фоне кавказской войны XIX века
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить