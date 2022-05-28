Kate NV выпустила благотворительный альбом «Bouquet». Выручку от него направят на помощь украинцам

Kate NV записала пластинку из восьми треков совместно с Андреем Бессоновым — ее давним коллаборатором и другом. Средства от прослушиваний «Bouquet» будут переданы организации Helping To Leave, помогающей эвакуировать людей из мест, где идут активные военные действия в ходе «спецоперации».

Российский музыкант Kate NV выпустила благотворительный альбом «Bouquet», состоящий из треков-импровизаций. Выручку от него артистка намерена направить на помощь украинцам, пострадавшим от военных действий.

«Это маленький жест, но я предлагаю эту музыку, чтобы помочь собрать средства для монументальных усилий Helping To Leave по оказанию помощи украинским беженцам. Надеюсь, это привлечет больше внимания к разрушениям этой бессмысленной и бесчеловечной войны», — заявила артистка в инстаграме*.

Приобрести диджитал-версию альбома можно за минимальную сумму в 10 долларов. Желающие могут оставить более значительное пожертвование.

«Восемь частей „Bouquet“ игривы и спокойны, возможно, отражают свободу, которая должна быть предоставлена всем. „Bouquet“ посвящен человеческой связи и значению музыки в качестве механизма выражения и побега», — отметили создатели пластинки.

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